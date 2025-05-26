سوهاج- عمار عبدالواحد:

وسط أجواء اعتادها الرجال، وبين سكاكين الذبح ولوحات التقطيع، تقف آية هلال، طالبة الصف الثالث بالمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة طهطا، بثبات وثقة نادرة، لتثبت أن الجزارة ليست حكرًا على الرجال.

ورثت آية المهنة أبًا عن جد، فقد بدأت مشوارها مع اللحم وهي لا تزال تلميذة في الصف الثاني الابتدائي، عندما كانت ترافق جدها المعلم عبدالصبور ووالدها المعلم هلال إلى المجزر، حيث انغرست بذور الشغف مبكرًا، لتتحول اليوم إلى أول جزارة في محافظة سوهاج.

تقول "آية" في البداية كان التعامل مع الزبائن صعب، لكن مع الوقت اكتسبت الثقة، وبقيت أعرف طلب كل زبون، مؤكدة أنها تجد الآن متعة كبيرة في عمل الجزارة، وأن الزبائن أصبحوا يثقون فيها ويشيدون بمهاراتها التي أصبحت حديث الجميع في قريتها بل والمركز أيضًا.

ولا تقتصر مهارات آية أو كما تحب أن ينادوها "المعلمة آية" على البيع فقط، فهي تتقن الذبح والسلخ والتشفية والتقطيع بمفردها، وتعرف جيدًا كيف تختار أفضل القِطع، مشيرًة إلى أن أفضل قطعيات اللحمة في العجل هي الرقبة، الضلوع الداخلية، وش الفخدة، اللوحة، عرق الفيلتو، التريبيانكو، والانتركوت.

ورغم صغر سنها، تمتلك آية حلمًا كبيرًا يليق بطموحها، فهي تأمل في افتتاح محل جزارة عصري وحديث يحمل اسم "بنت الأكابر"، مجهز بأحدث معدات ومكن فرم وتجهيز اللحوم، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة للجزارة النسائية في سوهاج.

وتابعت آية هلال صاحبة ال18 عامًا في حديثها من داخل مزرعة العجول أنها أعلنت ووالدها عن مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ليكون سعر كيلو اللحمة البلدي العجالي الصغير 320 جنيهًا، سواء البقري أو الجاموسي.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، بثًا مباشرًا بعنوان "آية أول "جزارة" بسوهاج تتحدى الرجال من قلب المزرعة: ورثت المهنة أبا عن جد".