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هرباً من الحر.. غرق شاب في إحدى الترع بالمنيا

11:39 ص الإثنين 26 مايو 2025

أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

لقي شاب مصرعه غرقاً بإحدى ترع محافظة المنيا، أثناء استحمامه هرباً من ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من أهالي قرية اطسا التابعة لمركز سمالوط، يفيد بغرق أحد الأشخاص ومحاولتهم انتشاله.

انتقلت الاسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "ح. م"، 22 سنة، مقيم بقرية إطسا البلد، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي.

وكشفت التحريات الأولية غرق الشاب أثناء استحمامه بالترعة هرباً من ارتفاع درجة حرارة الطقس، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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