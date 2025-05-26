مزارع ينهي حياته بتناول قرص الغلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم مزارع على الانتحار بتناول قرص حفظ الغلال السام بمنزله، في العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول علي ا ص 45 عامًا مصاب بحالة تسمم ادعاء تناول قرص حفظ الغلال السام وتوفى عقب وصوله.

أفادت زوجته شادية ع خ 34 عامًا ربة منزل بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص حفظ الغلال السام مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لمعاناته من مرض نفسي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.