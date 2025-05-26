

الشرقية ياسمين عزت

طبل ومزمار يعزف بصوت فرحة قلوب المواطنين الذين تأهبوا لأداء فريضة الحج لعام 2025، منطلقين من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الأراضي السعودية لزيارة بيت الله الحرام، وأكواب من الشربات تُوزع على المارة في مشهد مبهج، جعلهم يتدافعون بحب نحو الحجاج لتوديعهم وطلب الدعاء منهم.

من جانبه، أوضح سيد طه مدير إحدى شركات السياحة بمدينة الزقازيق لـ"مصراوي"، أن الفوج الذي انطلق اليوم من الزقازيق قاصدا الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2025، تم قبوله بناءً على تقديم أسماءهم ضمن القرعة المعلنة من قبل وزارة السياحة من خلال شركته.

وأضاف أن الحجاج تجمعوا بمدينة الزقازيق لاستقلال الميكروباص متجهين إلى ميناء نويبع لاستقلال العبارة وصولا إلى مكة "سفر بري" بتكلفة أقرتها الوزارة بنحو 225 ألف جنيها.

وفي لحظات انتظار الحجاج لاستقلال الميكروباص، تم العزف ابتهاجا بالحجاج بالمزمار والطبل، فيما تم توزيع أكواب الشربات كنوع من الاحتفال والسرور.

عبر المواطنون المنطلقون لأداء فريضة الحج عن الفرحة التي غمرتهم ممتنين لله لقبولهم في قرعة الحج السياحي داعين الله بقبول عباداتهم، كما دعوا لكل مسلم أن يمن الله عليه ويرزقه زيارة بيته الحرام.