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لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء

03:06 ص الإثنين 26 مايو 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    المتهم المعروف بسفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    المتهم المعروف بسفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية
  • عرض 14 صورة
    المتهم المعروف بسفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    ماذا وجدت الشرطة داخل شقة سفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    جنازة ضحية سفاح المعمورة بالإسكندرية
  • عرض 14 صورة
    المتهم المعروف بسفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    جنازة ضحية سفاح المعمورة بالإسكندرية
  • عرض 14 صورة
    تشييع جنازة ضحية سفاح المعمورة في الإسكندرية
  • عرض 14 صورة
    ماذا وجدت الشرطة داخل شقة سفاح المعمورة (
  • عرض 14 صورة
    ماذا وجدت الشرطة داخل شقة سفاح المعمورة (
  • عرض 14 صورة
    ماذا وجدت الشرطة داخل شقة سفاح المعمورة
  • عرض 14 صورة
    ماذا وجدت الشرطة داخل شقة سفاح المعمورة
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الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهم في وقائع ارتكابه 3 جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، اثنين منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، لجلسة غدا الثلاثاء، لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

كان المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح المعمورة" وصل وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية بمنطقة المنشية، وأنكر التهم الموجهة إليه، فيما طلب محاميه عرضه على الطب النفسي.

وضمت قائمة شهود الإثبات في القضية التي حملت رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان 25 شاهد إثبات جاءت في نص التحقيقات التي وردت في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.

وأكدت التحقيقات قتل المتهم كل من "م. أ. م" مهندس، وزوجته "م. ف. ث" ربة منزل، وموكلته "ت. ع. ر" ربة منزل، وإخفاء الجثامين بالوحدتين السكنتين المستأجرتين بمعرفته.

كشفت التحقيقات أن المتهم دفن المجني عليه الأول بأرضية وحدة سكنية متسأجرة بمنطقة العصافرة، ودفن المجني عليهما الثانية والثالثة بأرضية الوحدة السكنية الثانية بالمعمورة.

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