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ضبط 6000 كيلو لحوم غير صالحة في بني سويف- صور

02:12 ص الإثنين 26 مايو 2025
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    لحوم غير صالحة في بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق، لضبط تداول السلع ومواجهة التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط 6000 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات، قبل تداولها في الأسواق، فضلا عن 20 كيلو كبده منتهية الصلاحية.

كما ضبطت الحملة، 300 كيلو ملح طعام مجهول المصدر، و 20 باكيت خبز باتيه منتهي الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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