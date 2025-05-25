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سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام (فيديو وصور)

11:35 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
  • عرض 11 صورة
    سوهاج تودّع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام
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سوهاج – عمار عبدالواحد:

ودّعت محافظة سوهاج، مساء الأحد، الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام في أجواء احتفالية مفعمة بالفرح والبهجة، حيث انطلقت مراسم التوديع على أنغام الطبل البلدي والمزمار الشعبي.

بلغ عدد الحجاج في الفوج الأول 276 حاجًا، غادروا وسط دعوات ذويهم وأهاليهم الذين حرصوا على حضور المراسم، متمنين لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن.

شهد ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج توافدًا كبيرًا من الأهالي، الذين شاركوا في توديع الحجاج، وميزت المراسم مشاركة واسعة من السيدات والفتيات بالزغاريد تعبيرًا عن الفرح والتشجيع.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأحد، بثًا مباشرًا حمل عنوان "سوهاج توديع الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام"، لتوثيق الحدث.

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