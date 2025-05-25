محافظ الشرقية يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بالزقازيق

الشرقية – ياسمين عزت:

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، معرضًا لبيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات عيد الأضحى المبارك، بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، بالتعاون بين الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية. ويأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين قبيل حلول عيد الأضحى.

ويضم المعرض 12 باكية تشارك فيها كبرى الشركات والسلاسل التجارية، وتوفر مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 25% و30%. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأثناء جولته داخل المعرض، وجه المحافظ بتخفيض أسعار بعض أنواع اللحوم المجمدة، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدًا بمستوى التعاون بين الغرفة التجارية والتجار المشاركين، واستجابتهم لتخفيض الأسعار، إضافة إلى جودة المنتجات وتنوعها.

وأكد الأشموني على أهمية هذه المعارض في تحقيق التوازن داخل الأسواق، ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، موضحًا أن المحافظة تعمل على التوسع في تنظيم مثل هذه المعارض والمنافذ، لضمان توافر السلع بأسعار اقتصادية تتناسب مع قدرات الأسر الشرقية.

كما أشاد المواطنون بتوافر السلع وجودتها وتنوعها، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار بالأسواق الحرة.

شارك في افتتاح المعرض عدد من قيادات المحافظة، من بينهم محمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الزاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، واللواء د. إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطري، بالإضافة إلى مسؤولي جهاز تنمية المشروعات ورؤساء الأحياء وممثلي الغرفة التجارية.