إعدام عامل قتل فلاحًا وحماره في خصومة ثأرية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لعامل، بعد إدانته بقتل فلاح وحماره، على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتيهما في قرية بني شعران التابعة لمركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد المعز محمد بكري، الرئيس بالمحكمة، ومعاذ محمود حسن، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود وقائع القضية رقم 4282 لسنة 2023 جنايات منفلوط، إلى تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود إخطار من غرفة عمليات النجدة بوقوع إطلاق نار في قرية بني شعران، ووجود جثة في موقع الحادث.

وبانتقال معاون مباحث المركز إلى موقع البلاغ، تبيّن من المعاينة مقتل المجني عليه "فرغلي. ع. أ" بطلق ناري، بالإضافة إلى نفوق الحمار الذي كان يقوده.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم "أحمد. ر. ع"، 31 عامًا، عامل، هو مرتكب الواقعة، وذلك في إطار خصومة ثأرية تعود إلى عام 2014 بين عائلتي "الهوامل"، التي ينتمي إليها المجني عليه، و"محمد ف"، التي ينتمي إليها المتهم.

وأوضحت التحريات أن المتهم عقد العزم على الانتقام، فاستعد بجلب سلاح ناري من نوع بندقية آلية، وأثناء مرور المجني عليه في أحد شوارع القرية، أطلق عليه وابلاً من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتله في الحال، إلى جانب مقتل الحمار الذي كان يرافقه.