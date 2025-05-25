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استشهاد شرطي في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج

10:02 م الأحد 25 مايو 2025

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

استشهد أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، خلال مشاركته في فض مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الحلافي التابعة لدائرة المركز.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتي "المللي" و"عثمان" بالقرية ذاتها.

وأفادت التحريات الأولية أن المشاجرة تطورت لاستخدام السلاح، وخلال محاولة قوات الشرطة السيطرة على الوضع وضبط المتورطين، أُصيب أمين الشرطة "عبدالمنعم. أ"، المقيم بقرية بني حميل، بطلقات نارية في البطن والصدر، ما أدى إلى استشهاده.

كما أُصيب مزارع من عائلة "عثمان" بطلق ناري في الركبة، ونُقل كل من الجثة والمصاب إلى مستشفى البلينا المركزي، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

أمين الشرطة (2)

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استشهاد شرطي في مشاجرة مركز شرطة البلينا سوهاج مدير أمن سوهاج مستشفى البلينا المركزي
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