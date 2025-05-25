الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق داخل منطقة الاستثمار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، داخل المنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد.

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا، باندلاع حريق داخل المنطقة الحرة للاستثمار، فتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده وانتقاله إلى المنشآت المجاورة.

وفرضت مديرية أمن بورسعيد كردونًا بمحيط مكان الحريق، ويُواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة عليه، ولم يُعلن عن وجود مصابين أو خسائر في الأرواح حتى الآن.