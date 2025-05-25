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ضبط شخص يحطم ماكينات الصراف الألي بالسويس

09:09 م الأحد 25 مايو 2025

أرشيفية

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السويس_ حسام الدين أحمد:

ألقت الشرطة في السويس القبض على شخص مختل نفسيا بتهمة تحطيم ماكينات الصراف الألي بشوارع السويس، دون الوصول لخزينة الأموال بالماكينات، وأحيل للنيابة للتحقيق.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من المواطنين تفيد قيام شخص مجهول بتحطيم ماكينات الصراف الآلي بالشوارع بدائرة قسم السويس، وعلى الفور وجه اللواء حسام الدين أحمد الدُح مساعد وزير الداخلية لأمن السويس بتشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء أشرف نبيل مدير المباحث الجنائية وضم الرائد محمد طه رئيس مباحث قسم السويس، لكشف ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات الأمنية وسؤال الشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة أن وراء وقائع تحكيم ماكينات الصراف الألي شخص مختل عقليا، وحطم شاشتي ماكينتين بغرض الاتلاف مستخدما الحجارة، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب ذلك بدعوى أنه لا يحمل كارت رصيد للسحب من الصراف الآلي وأنها لا قيمة لها بالنسبة له.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم، بتهمة الإتلاف العمدي للممتلكات العامة.

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