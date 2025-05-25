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غدًا.. افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بحضور وزير الثقافة

07:12 م الأحد 25 مايو 2025
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    افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بحضور وزير الثقافة (2)
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    افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بحضور وزير الثقافة (3)
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أسوان – إيهاب عمران:

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، غدًا الإثنين، قصر ثقافة أبو سمبل، بمدينة أبو سمبل السياحية، بحضور اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي الافتتاح في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية الثقافية، ومد جسور الثقافة إلى كافة ربوع مصر، وخاصة في المدن الحدودية ذات البعد التاريخي والحضاري.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان قصر ثقافة أبو سمبل الهيئة العامة لقصور الثقافة
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