مقتل شاب طعنًا في سوق نهطاي بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قُتل شاب في العشرينات من عمره طعنًا بسلاح أبيض في سوق قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، إثر خلافات قديمة بينه وبين الجاني.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مستشفى زفتى العام يفيد بوصول الشاب السيد.م.ال (27 عامًا) مصابًا بعدة طعنات، وقد فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

انتقلت قوة من مركز شرطة زفتى إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم أحمد رمزي، رئيس المباحث، والنقيب سيف الحفناوي، معاون المباحث.

كشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو شاب يُدعى فتحي.ع.س (17 عامًا)، من أبناء قرية نهطاي، حيث أفاد شهود عيان أن المتهم تربص بالمجني عليه في السوق، واعتدى عليه بسلاح أبيض، على خلفية خلافات سابقة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.