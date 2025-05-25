استنوه تحت الدائري.. إحالة أوراق مُدانين بالقتل في شبرا الخيمة للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق متهمين "جزار وكهربائي" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه من جريمة قتل شاب بمشاركة آخرين بطلق ناري أسفل الدائري، أثناء عودته من عمله، وذلك لسرقته بالإكراه، في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهمين: "مصطفى س. م. م." (23 سنة، جزار)، و"أحمد ر. أ. س." (18 سنة، كهربائي)، و"خالد ع. م. ع." (22 سنة)، و"محمود ع. ج." (16 سنة، سائق)، و"يوسف أ. ع. م." (18 سنة)، و"إسلام ع. م. م." (23 سنة)، و"خالد ع. م." (19 سنة، ميكانيكي)، و"طارق ع. ط. م."، و"محمد إ. إ." (25 سنة، مراكبي)، في القضية رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 13610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في ليلة 21 / 8 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتى السابع – حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر ستة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا – قتلوا المجني عليه خالد مجدي شافعي، مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين (عدد 2 فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء (مطاوي)، وما إن ظفروا به حتى حاصروه وتعدوا عليه بالضرب، وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية، استقر أحدها في صدره، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. وكان الغرض من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة، وهي أن المتهمين من الأول إلى السابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء (عدد 3 مطاوي) بالطريق العام.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمَين الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين (عدد 2 فرد خرطوش) وذخائر (عدد 3 طلقات) مما يُستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث إلى السابع حازوا، بواسطة المتهمَين الأول والثاني، بغير ترخيص، سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، كما حازوا، وبواسطة المتهم الأول والثاني، ذخائر (عدد 3 طلقات) مما يُستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.

كما ذكر أمر الإحالة أنهم أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (عدد 3 مطاوي).

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى منقولات متحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور، مع علمه بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة بأن المتهم التاسع سرق الهاتف النقال المبين وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوك للمجني عليه المذكور، على النحو المبين بالتحقيقات.