مصرع ربة منزل في حريق التهم 70 أردب قمح وتبن بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأحد، في اندلاع حريق هائل التهم كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية داخل عدد من أحواش المواشي بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حريق داخل أحد المنازل الريفية بمركز أبوتيج ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى جانب رجال الشرطة والإسعاف، إلى موقع الحادث. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمزارع المجاورة، فيما أسفر الحريق عن وفاة السيدة "شربات. ر. م"، 50 عامًا، واحتراق نحو 70 أردبًا من القمح والتبن، بالإضافة إلى تدمير 8 أحواش مواشٍ بالكامل.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتيج المركزي، وحُرِّر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.