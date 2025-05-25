منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحصد لقب أفضل مشاركة في تحدي القراءة العربي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

توجت منطقة الإسماعيلية الأزهرية بلقب “الأفضل مشاركة وتميزًا” بين المناطق الأزهرية في النسخة التاسعة من مسابقة “تحدي القراءة العربي”، وذلك في ختام الفعاليات التي نظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم اليوم بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بالمؤسسة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب نخبة من قيادات الأزهر وعلمائه، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.

وتسلّم الجائزة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، معربًا عن فخره بهذا الإنجاز، وموضحًا أن هذا التكريم هو ثمرة جهود مشتركة بذلها جميع العاملين في المنطقة، من قيادات وإداريين ومعلمين، الذين كان لهم دور بارز في دعم وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المسابقة. ووجه التهنئة للطلاب الفائزين، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتألق الذي يليق باسم المنطقة ويعكس تميز طلابها.

ويُعد “تحدي القراءة العربي” من أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف إلى غرس حب القراءة في نفوس الطلاب العرب، وتنمية مهاراتهم في الفهم والتحليل والتعبير. وقد شارك في الدورة الحالية أكثر من مليوني طالب وطالبة من مختلف المناطق الأزهرية، في منافسة معرفية شهدت زخمًا كبيرًا من الإبداع والتفاعل الثقافي.