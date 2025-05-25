محافظ المنوفية يتفقد السوق الحضاري الجديد بسيدي خميس -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية تفقد خلالها آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات بحي غرب شبين الكوم لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها اللواء عبدالله الديب السكرتير العام للمحافظة، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، رئيس حي غرب شبين الكوم، مدير مشروع وحدة الرصف، المستشار الهندسي للمحافظة.

تفقد محافظ المنوفية السوق الحضاري الجديد بمنطقة سيدي خميس بنطاق حي غرب شبين الكوم علي مساحة 1400 م2، بطاقة 36 محل تجاري "كامل التشطيب" وبتكلفة 12 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق بضرورة نقل الباعة الجائلين وتسكينهم بالباكيات الجديدة بالسوق وتحقيق أقصى استفادة من عمليات التطوير ومضاعفة الجهود تمهيدًا لافتتاحة بالعيد القومى للمحافظة.

وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من تحديد القيمة الإيجارية لبكيات السوق ومراعاة البعد الاجتماعى دعمًا للباعة الجائلين وتشجيعهم على الإنتقال وخلق بيئة عمل مناسبة، وخلال تفقده أجرى محافظ المنوفية حوارًا مع عدد من الباعة الجائلين للاستماع إلى آرائهم حول عمليات التطوير بالمنطقة وحثهم على ضرورة العناية والاهتمام بأعمال التطوير لاستدامته وحفاظًا على المظهر العام.

وتابع محافظ المنوفية، الموقف الحالي لأعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش (من كوبرى مبارك حتى الكوبري العلوي) للوقوف على نسب الانجاز ومعدلات التنفيذ، موجهاً بالعمل بالتوازي في تطوير باقي قطاعات الكورنيش وذلك من خلال مضاعفة الجهود تمهيدًا لافتتاحه في العيد القومي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية، مستجدات أعمال تنفيذ الممشى السياحي الجديد بحي غرب شبين الكوم، واستمع لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي الحالي ونسب إنجاز الكورنيش باعتباره أولوية أولي ومتنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب، موجهاً بتسريع معدلات الأداء والمتابعة الدورية لإنهاء المشروع والتنسيق الكامل مع مديرية الري بشأن إزالة ورد النيل من بحر شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع مصطفى النجار (مساكن الأوقاف) ضمن أعمال الرصف المتكاملة الجاري تنفيذها بتكلفة 9 مليون جنيه، تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025 لحي غرب شبين الكوم، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.