محافظ المنيا يفتتح مستشفى الرجاء بأبوقرقاص -صور

المنيا - جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، مستشفى الرجاء التخصصي بالفكرية مركز أبو قرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، مؤكداً حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ لافتاً أن جهود المحافظة مستمرة لتحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير قطاع الصحة .

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور بيتر أسعد يعقوب، رئيس الهيئة الطبية بمستشفى الرجاء التخصصي، حول أقسام وخدمات المستشفى، المقام على مساحة 1632م2 ، ومكون من 4 طوابق، بسعة إجمالية 110 أسره ويشمل قسم للطوارئ، ومعملًا للتحاليل، وقسمًا للأشعة مزود بأحدث أجهزة التصوير الطبى، بالإضافة إلى العيادات الخارجية.

كما يضم المستشفى 4 أقسام رعاية مركزة متخصصة بسعة إجمالية 25 سريراً، إلى جانب قسم العمليات الكبرى مزود بأحدث الأجهزة ويستوعب عمليات القلب المفتوح، وقسم الأطفال المبتسرين والحضانات ويحتوي على 13 حضانة، وقسم إقامة فندقية متميزة .

أكد المحافظ، أن المنيا تشهد تطوراً غير مسبوق في البنى التحتية بالقطاع الصحي، وأن الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل سينقل مستوى الخدمات العلاجية والطبية إلى آفاق جديدة تليق بأهالي عروس الصعيد.

وجرى عرض فيديو مسجل لكلمة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قدم خلالها التهنئة لأهالي المنيا عامة وأبوقرقاص خاصة بمناسبة افتتاح الصرح الطبي الجديد، كما قدم التهنئة لمحافظ المنيا معرباً عن تقديره للجهود المتميزة والانجازات الملموسة على كل شبر من أرض المحافظة، و في كافة المجالات الخدمية وخصوصا المجال الطبى.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الأنبا فلوباتير أسقف مطرانية أبو قرقاص و الأنبا بشارة أسقف مطرانية الكاثوليك بابوقرقاص والنائب الدكتور زين الاطناوى ، والنائب الدكتور هاني عبد الشهيد عضوا مجلس الشيوخ ، والشيخ برهام خفاجي مدير إدارة أوقاف أبو قرقاص والدكتور أسعد يعقوب مدير المستشفى والدكتور إبرام سليمان مدير الإدارة الصحية بأبو قرقاص، والمهندس هشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .