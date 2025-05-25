محافظ الإسماعيلية يُكرم اللجنة العليا لتوريد القمح -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت القرية الأولمبية بمحافظة الإسماعيلية، احتفالية كبرى لتكريم أعضاء اللجنة العليا لتوريد وتداول الأقماح المحلية لموسم 2025، بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، حيث أعلن عن ارتفاع كميات التوريد إلى 41,250 طن و423 كجم بنسبة 102٪ من المستهدف، مقارنة بنسبة 78.1٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المحافظ، أن ما تم توريده داخل المحافظة بلغ 38,750 طن و423 كجم، بينما تم توريد 2,500 طن خارجها، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 25 مايو.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية وممثلي البنك الزراعي المصري ونقابة الفلاحين والهيئة العامة لسلامة الغذاء وشركة المطاحن.

كرم المحافظ خلال الاحتفالية، شيماء سيد أحمد عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد خليل محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة ،المقدم أحمد المغربي، رئيس مباحث التموين، إلى جانب تكريم عدد من العاملين المتميزين من مديريتي التموين والزراعة، بالإضافة إلى أفراد من قوة مباحث التموين.

أكد المحافظ أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية لمصر لما له من علاقة مباشرة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى جهود الدولة في دعم المزارعين من خلال توفير التقاوي بأسعار مناسبة.

وناقش “أكرم” مع أعضاء اللجنة مقترحات لوضع خطة استباقية للموسم القادم، تتضمن زيادة المساحة المنزرعة، وتحسين آليات النقل والتوريد، مشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الدرونز تحت إشراف الجهات الأمنية لمتابعة طرق النقل ومراقبة التعديات على الأراضي الزراعية.

أوضحت شيماء عمر أن ما تم توريده حتى صباح يوم السبت بلغ 2,758 طن و875 كجم إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير ومطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلى مراكز تجميع القصاصين وأبوسلطان ومزرعة اليقين ومورد خارجي.

وأضاف الدكتور محمد شطا أن الكمية المستهدفة للتوريد هذا الموسم تبلغ 40,594 طن و800 كجم، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 33,829 فدان.

أشارت الدكتورة إسراء محمد إبراهيم إلى الأضرار الناتجة عن استخدام القمح كعلف للأسماك، حيث يحتوي القمح على نسبة 82٪ من الكربوهيدرات، وهو ما يؤدي إلى امتلاء معدة الأسماك دون فائدة غذائية حقيقية، ويؤثر سلبًا على التحويل الغذائي ويرفع نسبة الأمونيا في المزارع السمكية.

كان محافظ الإسماعيلية، أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة عملية التوريد، مؤكدًا على ضرورة تسهيل إجراءات التسليم للمزارعين وتشديد الرقابة على عمليات التداول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

كما وزارة التموين، أصدرت القرار رقم 46 لسنة 2025 بتاريخ 19 مارس 2025 بشأن تنظيم استلام القمح المحلي، وصادق رئيس مجلس الوزراء على صرف حافز إضافي للمزارعين ليصبح سعر الأردب:220 جنية لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط ، 2,150 جنية لدرجة النظافة الثانية (23 قيراط) ،جنية 2,100 لدرجة النظافة الثالثة (22.5 قيراط)، ولقي القرار ترحيبًا واسعًا من مزارعي القمح بمحافظة الإسماعيلية.