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هبوط جزئي بكوبري كفر الدوار العائم

02:42 م الأحد 25 مايو 2025

هبوط جزئي بكوبري كفر الدوار العائم

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البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض الكوبري العائم بترعة المحمودية مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، اليوم الأحد، لهبوط في بعض أجزائه.

وقرر محمد بطيشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، إغلاق الكوبري، لحين انتهاء أعمال الصيانة اللازمة له في أقرب وقت ممكن، حرصًا على سلامة المواطنين.

كان الكوبري تعرض في وقت سابق للغرق، وتسبب في أزمة مرورية شديدة لكونه بشكل مسارًا حيويًا يربط بين جانبي مدينة كفر الدوار، ولا تتوفر له بدائل قريبة.

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هبوط جزئي كوبري كفر الدوار ترعة المحمودية محافظة البحيرة
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