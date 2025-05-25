مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في حادث بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الدائري بمركز مغاغة شمالي المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً يفيد تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة أثناء سيرها بالطريق الدائري لمركز مغاغة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " إبراهيم.ح" ، 15 سنة، طالب، وإصابة كل من "عمرو.م. ع"، 19 سنة، طالب، و"يوسف، ر، أ"، 17 سنة، و"عمر، أ، ع"، 19 سنة، طالب، مقيمين جميعاً بمركز مغاغة .

رجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.