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محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بههيا

02:04 م الأحد 25 مايو 2025

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الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، والتي تُنفذ بتكلفة قدرها 25 مليون و486 ألف جنيها فى مدينة ههيا.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق المستمر بين رئاسة المركز والجهات المنفذة للمشروعات، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل، بهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحقيق راحة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة ههيا، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية أبرزها تنفيذ أعمال الإنترلوك لتطوير الشوارع وتحسين الشكل الحضارى، وتوريد 130 عمود إنارة ومهمات للإنارة العامة لتعزيز مستوى الإضاءة بالطرق، وإحلال وتجديد المجزر الآلي ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة العامة.

وأكد رئيس المركز، أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة داخل المركز.

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حازم الأشموني الشرقية مشروعات الخطة الاستثمارية
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