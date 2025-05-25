محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلى لقرية "أبو شنب" بأبشواي

الفيوم- حسين فتحى:

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، كما اعتمد المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى، تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي المقبل لبحث إمكانية تنفيذها والعمل بها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين.

جاء هذا بحضور، كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.



وأكد محافظ الفيوم، أن التعديلات الجديدة بالمخططات التفصيلية، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عرض المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب بمركز أبشواي، وتعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، للمناقشة خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، على أن يتم إرسالها بعد ذلك لوزارة التنمية المحلية للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، تمهيداً للعمل بهذه المخططات.