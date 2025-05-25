وصول سفينتين على متنهما 6572 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينتين السياحيتين Ms Norwegian Viva والسفينة Ambience، على متنهما 6572 سائحًا وراكبًا من مختلف الجنسيات.

كان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة الأولى Ms Norwegian Viva، قادمة من ميناء سانتوريني اليوناني، وتحمل 4707 راكبًا، بينهم 3243 سائحًا، وستغادر إلى ميناء بيريوس باليونان.

وأشار إلى أن السفينة الثانية Ambience، قادمة من ميناء رودس اليوناني، وعلى متنها 1865 راكبًا، بينهم 1300 سائحًا، وستغادر إلى ميناء شانيا بجزيرة كريت.

ومن جانبه، قال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تنظيم استقبال حافل للسياح يضم عروضًا فولكلورية وهدايا تذكارية، وذلك في إطار تشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تأمين وصول السفينتين ومرافقتهما منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.