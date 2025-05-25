إعلان

وصول سفينتين على متنهما 6572 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية- صور

01:19 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (4)_4
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (2)_2
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (5)_5
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (7)_7
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (6)_6
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (9)_9
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (8)_8
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (10)_10
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (3)_3
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (13)_13
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (14)_14
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (11)_11
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (15)_15
  • عرض 15 صورة
    وصول سياح إلى ميناء الإسكندرية (12)_12
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينتين السياحيتين Ms Norwegian Viva والسفينة Ambience، على متنهما 6572 سائحًا وراكبًا من مختلف الجنسيات.

كان في استقبال السفينتين عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة الأولى Ms Norwegian Viva، قادمة من ميناء سانتوريني اليوناني، وتحمل 4707 راكبًا، بينهم 3243 سائحًا، وستغادر إلى ميناء بيريوس باليونان.

وأشار إلى أن السفينة الثانية Ambience، قادمة من ميناء رودس اليوناني، وعلى متنها 1865 راكبًا، بينهم 1300 سائحًا، وستغادر إلى ميناء شانيا بجزيرة كريت.

ومن جانبه، قال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى تنظيم استقبال حافل للسياح يضم عروضًا فولكلورية وهدايا تذكارية، وذلك في إطار تشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تأمين وصول السفينتين ومرافقتهما منذ دخول الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين، مع متابعة دقيقة من برج الإرشاد الراداري لحركة السفن لضمان أعلى درجات السلامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء الإسكندرية الإسكندرية محطة الركاب البحرية السفينة Ambience
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حقيقة "أحمد الفاتح" .. كيف راج تريند "أول رجل عربي حامل" ومن وراءه؟
درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك