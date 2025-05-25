ميت مرجا تستعد لتشييع "سيد القراء".. وداع مهيب للشيخ سيد سعيد

الدقهليةـ رامي محمود:

يستعد المئات من أهالي قرية ميت مرجا ومحبي القارئ الشيخ سيد سعيد والملقب بـ "سيد القراء"، لتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير.

وحرص الأهالي على التواجد بمحيط المسجد وداخله لحظة وصول الجثمان من القاهرة وسط حزن سيطر على أسرته ومحبيه.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة داخل المسجد يعقبها تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة داخل القرية.

كانت أسرة الشيخ سيد سعيد، أعلنت أمس وفاته بعد صراع طويل مع المرض الأزمة العلاج داخل أحد المستشفيات العسكري، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه.

وأصدر اللواء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بيانا قدم فيه العزاء والمواساة في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة فقدت رمزا من رموزها من قراء القرآن الكريم والذي اشتهر بتلاوته لسورة "يوسف" ولقب بسلطان القراء، داعيا المولى عز وجل أن يكون علمه وحفظه وتلاوته للقرآن الكريم في ميزان حسناته.