إعلان

ميت مرجا تستعد لتشييع "سيد القراء".. وداع مهيب للشيخ سيد سعيد

12:36 م الأحد 25 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (2)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (5)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (4)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (3)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (8)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (9)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (7)
  • عرض 9 صورة
    جنازة الشيخ سيد سعيد (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهليةـ رامي محمود:

يستعد المئات من أهالي قرية ميت مرجا ومحبي القارئ الشيخ سيد سعيد والملقب بـ "سيد القراء"، لتشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من المسجد الكبير.

وحرص الأهالي على التواجد بمحيط المسجد وداخله لحظة وصول الجثمان من القاهرة وسط حزن سيطر على أسرته ومحبيه.

ومن المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة داخل المسجد يعقبها تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة داخل القرية.

كانت أسرة الشيخ سيد سعيد، أعلنت أمس وفاته بعد صراع طويل مع المرض الأزمة العلاج داخل أحد المستشفيات العسكري، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه.

وأصدر اللواء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بيانا قدم فيه العزاء والمواساة في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة فقدت رمزا من رموزها من قراء القرآن الكريم والذي اشتهر بتلاوته لسورة "يوسف" ولقب بسلطان القراء، داعيا المولى عز وجل أن يكون علمه وحفظه وتلاوته للقرآن الكريم في ميزان حسناته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة الشيخ سيد سعيد سيد القراء الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك