محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن

الشرقة - ياسمين عزت

كشف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتظام الكامل لعمليات توريد القمح المحلي إلى المواقع التخزينية المخصصة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الكميات الموردة يوم أمس بلغت 3420 طنًا و340 كيلو جرامًا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 566 ألفًا و926 طنًا و580 كيلو جرامًا من القمح.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وتحقيق المستهدفات الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن الحقول الإرشادية في المحافظة توزعت 56 حقلًا فرديًا في أراضٍ قديمة، 7 حقول فردية في أراضٍ جديدة بمساحة فدان واحد و15 حوضًا سمكيًا إرشاديًا بمساحة 410 أفدنة،

8 حقول فردية في أراضٍ ملحية.

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، ضرورة الالتزام بمواصفات التخزين التي تشمل توافر العروق الخشبية (الطبالي)، خلو المواقع من المحاصيل الأخرى، وجود موازين معتمدة، وسائل حماية من الحرائق، ومكتب إداري داخل الموقع.