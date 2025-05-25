إعلان

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الشرقية

12:04 م الأحد 25 مايو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة أبو سمران اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يشير إلى مصرع شاب يبلغ من العمر 25 سنة، كان يعبر الطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر قانوني بها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثة لذويها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب الشرقية منطقة أبو سمران مركز شرطة بلبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك