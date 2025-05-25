مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن شاب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة أبو سمران اتجاه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يشير إلى مصرع شاب يبلغ من العمر 25 سنة، كان يعبر الطريق.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر قانوني بها.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وإنهاء تصاريح الدفن وتسليم الجثة لذويها.