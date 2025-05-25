بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خط إنتاج جديدًا بمصنع "سيتي فودز" المتخصص في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، الكائن بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

جاء الافتتاح ضمن زيارة الوزير للمنطقة الصناعية بغرب طهطا، لمتابعة أعمال البنية التحتية الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المشترك بين محافظتي قنا وسوهاج، والممول بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة المصرية.

رافق الوزير خلال جولته بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا كل من الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والنائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة "طما وطهطا وجهينة " أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب إبراهيم خليفة أبو دوح عضو مجلس النواب، والنائب محمود الضبع عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن مصنع "سيتي فودز" بطهطا:

.

1. البداية والنشأة:

بدأ مصنع "سيتي فودز" عملياته التشغيلية في عام 2021، حيث تم تأسيسه على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، وبلغت استثماراته الأولية 25 مليون جنيه.

2. المنتجات الأساسية:

يتخصص المصنع في إنتاج البسكويت ومنتجات المخابز الجافة، هذه المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم في سد الفجوة من السلع الأساسية والمفضلة لدى المستهلكين.

3. الطاقة الإنتاجية قبل التوسع:

قبل إضافة الخط الجديد، كان المصنع يمتلك خط إنتاج واحد ينتج حوالي 25 طنًا من البسكويت يوميًا، وهذه الطاقة الإنتاجية كانت تعكس بالفعل حجمًا كبيرًا من الإنتاج والتوزيع.

4. خط الإنتاج الجديد:

مع افتتاح الوزير لخط الإنتاج الثاني، تزداد القدرة الإنتاجية للمصنع بشكل ملحوظ، بحيث يضيف هذا الخط الجديد طاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا من منتجات البسكويت، مما يعني أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع ستصل إلى 45 طنًا يوميًا.

قام الوزير خلال زيارته بوضع حجر الأساس لتوسعة المصنع، التي ستقام على مساحة 3000 متر مربع إضافية.

تهدف هذه التوسعة إلى إنتاج منتجات جديدة مثل الحلاوة الطحينية، باستثمارات متوقعة تبلغ 30 مليون جنيه مصري.

5. فرص العمل:

حاليًا يوفر المصنع وظائف لنحو 90 فردًا، ومع التوسعات الجديدة، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الأسر المحلية وتقليل معدلات البطالة في المنطقة.