أسوان تستقبل 355 ألف طن قمح بالمواقع التخزينية -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل صوامع وشون وبناكر القمح داخل وخارج محافظة أسوان استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، حيث وصلت الكميات الموردة حتى الآن إلى 355 ألفًا و466 طنًا.

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته للمسؤولين بمديرية التموين والجهات المختصة بضرورة تكثيف جهود التوعية للمزارعين، وتهدف هذه الجهود إلى تعريفهم بأهمية توريد كافة الكميات من القمح، مع التأكيد على التسهيلات العديدة التي تقدمها الدولة لهم في هذا الشأن.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين، أن مفتشي ومسؤولي المديرية بالإدارات الفرعية يواصلون عملهم بهدف تجاوز المستهدف من كميات القمح الموردة، ويشمل ذلك المحاصيل المزروعة في المساحات المخصصة لهذا المحصول الاستراتيجي، والتي تصل إلى 409 آلاف و547 فدانًا.

وأشار أبو القاسم إلى أن المواقع التخزينية بنطاق المحافظة شهدت توريد 137 ألفًا و196 طنًا من القمح، وفي الوقت نفسه، تم توريد كمية كبيرة بلغت 218 ألفًا و270 طنًا داخل صوامع المحافظات المجاورة، وذلك نتيجة للتنسيق المسبق معها لاستقبال كميات القمح، وتشمل هذه المحافظات: الترارمسة والمراشدة بقنا، إسنا، سوهاج، بني سويف، الفيوم، والمنيا.