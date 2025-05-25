مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها عقب إصابتها بالتسمم، إثر تناول مادة غير معلومة عن طريق الخطأ، حال تواجدها في منزل الزوجية، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بمصرع ربة منزل عقب تناول مادة غير معلومة دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين نقل "سلوى ص م 21 عامًا ربة منزل"، ومقيمة بمركز البلينا، إلى مستشفى البلينا المركزي مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفيت عقب وصولها.

أفادا كل من زوجها غانم ع ك 23 عامًا عامل، ووالدتها عفاف ا ع 49 عامًا ربة منزل، بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت صبغة شعر معبأة داخل زجاجة بطريق الخطأ ظنًا منها أنه عصير تمر مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.