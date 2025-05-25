كنيسة مار جرجس بالسويس تشتري صكوك أضاحي من الأوقاف

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل الأنبا بموا أسقف السويس الشيخ محمد فتحي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في السويس، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس الروماني، لبحث مزيد من التعاون في الملفات المشتركة التي تعمل عليها الأوقاف والكنيسة بالسويس.

وخلال الزيارة، وفي لفتة تٌجسد معاني المحبة والتلاحم الوطني، أعلن نيافة الأنبا بموا عن شراء عدد (2) صك من صكوك الأضاحي البلدي التي تطرحها وزارة الأوقاف المصرية، وذلك بمبلغ 19 ألف جنيه، دعمًا لهذا المشروع الخيري الذي يسهم في إدخال السرور على الأسر الأولى بالرعاية في موسم الأضحى المبارك.

وتأتي هذه المبادرة المباركة في سياق ما تتمتع به مصر من علاقات تاريخية متينة بين جناحي الأمة، المسلمين والمسيحيين، والتي تُعدّ نموذجًا فريدًا في التلاحم والتعايش المشترك، كما تعكس حرص قيادات المؤسسات الدينية على تجسيد معاني الأخوة والوحدة الوطنية على أرض الواقع، بما يدعم استقرار الوطن.