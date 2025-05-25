ننشر جدول تشغيل العيادات بمستشفى جامعة السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

تبدأ العيادات الخارجية بمستشفى جامعة السويس، تقديم خدماتها للمواطنين، اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الخدمات الطبية المطلوبة.

ويفتتح الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة، صباح اليوم لتقديم خدمة صحية مميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية.

ووجه الدكتور أشرف حنيجل بالتنسيق بين جميع الفرق الطبية والإدارية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والانضباط، مما يسهم في تعزيز ثقة المرضى بالخدمات الصحية المقدمة.

وأكد رئيس الجامعة أن تقديم خدمة طبية متكاملة يعد جزءًا من رؤية الجامعة الرامية إلى دعم المجتمع وتعزيز صحة الأفراد من خلال نهج طبي يعتمد على الجودة والإنسانية في المقام الأول.

وينشر موقع "مصراوي" جدول عمل العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالسويس، والتي تشمل 20 قسم هي الأمراض الصدرية - النفسية والعصبية - الروماتيزم والتأهيل - الجلدية - الجهاز الهضمي - الأطفال - الباطنة العامة - الكشف المبكر عن الأورام - الايكو - الرمد - الأشعة التليفزيونية - النساء والتوليد - الجراحة العامة - جراحة التجميل - الأنف والأذن - العظام - جراحة الأوعية - العظام - جراحة المسالك البولية - جراحة المخ والأعصاب.