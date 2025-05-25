10 توجيهات عاجلة.. ماذا حدث في جولة المحافظ بكورنيش الإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، 10 توجيهات عاجلة خلال جولة تفقدية كورنيش الإسكندرية بنطاق أحياء المنتزه أول وشرق، وذلك ضمن متابعة الاستعدادات، لاستقبال موسم صيف 2025.

استهدفت جولة المحافظ التحقق من الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن إزالة الإشغالات والمعوقات التي تحجب رؤية البحر وتشوه الطابع الجمالي للكورنيش والتي رصدها خلال جولاته السابقة.

ووجه خالد، بتنظيم منطقة بئر مسعود وإزالة المعدات ومواد البناء المستخدمة في مشروع توسعة الكورنيش والتي تسيء لمظهر المكان وتحجب رؤية البحر عن المواطنين.

وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع كوبري محمد نجيب وفتح حارات المرور وتركيب إشارات مرورية، فضلًا عن سرعة رصف شارعي علي هيبة ومنصور القاضي بنطاق حي المنتزه أول.

وكلف المحافظ بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والإعلانات وصيانة الكهرباء بها وترميم الأرصفة المحيطة بها، موجهًا رئيس حي المنتزه أول برفع كفاءة نفق المحروسة وإنارتهاث بالكامل.

وطالب رئيس هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية برفع كافة البلوكات الخرسانية التى تعوق رؤية المواطن للبحر بمنطقة سان ستيفانو وذلك أسوة بما تم مع الشركات العاملة بتوسعة الكورنيش.

وأشار إلى ضرورة توحيد واجهات وبوابات النوادي النقابية المتواجدة على الكورنيش، وإزالة جراج السيارات المقام على الكورنيش في المنطقة بين سان ستيفانو وجليم وتوفير هذه المساحة لتكون ممشى للمواطنين.

وشدد الفريق أحمد خالد على جميع رؤساء الأحياء بمراجعة موقف العقارات التي بحاجة إلى ترميم المتواجدة على الكورنيش، ووضع لافتات توضح موقف كل عقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقارات المخالفة.