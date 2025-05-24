طوارئ ومنع الشوادر بالطرق العامة.. كيف استعدت الإسكندرية لعيد الأضحى؟

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، رفع الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ، خلال اجتماع موسع، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات وحملات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار اليوم، لمتابعة استعدادات على أن تستمر خلال أيام العيد.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة بتكثيف الحملات المُكبرة، لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالف.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء، والاهتمام برفع كفاءة المساجد والمناطق المحيطة، والميادين العامة والحدائق وصيانة أعمدة الإنارة وتخطيط طريق الكورنيش.

وأكد خالد، تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأية محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا من التهاون وعدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

ووجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برفع درجة الاستعداد بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات.

وشدد على انعقاد غرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية لأية تداعيات، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة.