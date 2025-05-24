حريق هائل فى مصنع فوم بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق هائل، اليوم السبت، فى مصنع فوم بالمدينة الصناعية ببلطيم محافظة كفر الشيخ، دون معرفة أسباب نشوب الحريق.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمصنع فوم في مدينة بلطيم.

انتقلت 4 سيارات إطفاء، وقوة من رجال الشرطة بمركز شرطة البرلس، وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الحريق، حتى لا يمتد للمصانع المجاورة.

ووفق مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، يجرى التعامل مع الحريق بمعرفة قوات الحماية دون وجود خسائر في الأرواح، ووسط متابعة من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.