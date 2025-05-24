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غريق ثانٍ في يومين.. انتشال جثة شاب من ترعة الباجورية بالمنوفية

10:23 م السبت 24 مايو 2025

أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب 18 عامًا مصرعه غرقًا، فى ترعة الباجور أمام قرية شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

بدأت القصة، بتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز منوف يفيد بغرق شاب يُدعى "أسامة.ا" 18 عامًا، مقيم بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء استحمامه، ونقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجهت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وتبين وفاته بإسفكسيا الغرق، ونفيت الشبهة الجنائية، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

جدير بالذكر، أن شابًا آخر يُدعى "إبراهيم.ع" 34 عامًا، تعرض للغرق قبل يومين فى نفس المكان في ترعة الباجورية، ونجح فريق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، وإيداعه مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة.

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