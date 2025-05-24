إعلان

السيطرة على حريق محدود داخل شقة بالسويس

08:34 م السبت 24 مايو 2025

سيارتي الاطفاء بموقع البلاغ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق محدود في وحدة سكنية بحي الأربعين، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من المواطنين يفيد اشتعال النيران في وحدة سكنية مواجهة لمجمع المدارس بضاحية السادات التابعة لحي الأربعين، ووجه مدير الدفاع المدني سيارتين إطفاء لموقع البلاغ للسيطرة ومنع امتداد النيران للوحدات المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب في خزانة الأحذية "جزامة" وبسبب طبيعة المواد المشتعلة من أحذية مختلفة تصاعدت أدخنة كثيفة من نافذة الدرج بالمنزل، فظن المواطنين أن الحريق داخل الشقة وأن النيران نفذت عبر الباب.

أخمد رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للوحدة السكنية، ويرجح من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي في جرس باب الشقة، تسبب في اشتعال "الجزامة" التي التهمتها النار بمحتوياتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية في السويس حريق وحدة سكنية السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القاهرة 39 درجة.. الأرصاد تصدر تنويهًا عاجلًا بشأن الموجة شديدة الحرارة
وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل