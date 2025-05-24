السيطرة على حريق محدود داخل شقة بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق محدود في وحدة سكنية بحي الأربعين، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغا من المواطنين يفيد اشتعال النيران في وحدة سكنية مواجهة لمجمع المدارس بضاحية السادات التابعة لحي الأربعين، ووجه مدير الدفاع المدني سيارتين إطفاء لموقع البلاغ للسيطرة ومنع امتداد النيران للوحدات المجاورة.

وتبين أن الحريق نشب في خزانة الأحذية "جزامة" وبسبب طبيعة المواد المشتعلة من أحذية مختلفة تصاعدت أدخنة كثيفة من نافذة الدرج بالمنزل، فظن المواطنين أن الحريق داخل الشقة وأن النيران نفذت عبر الباب.

أخمد رجال الحماية المدنية النيران قبل امتدادها للوحدة السكنية، ويرجح من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي في جرس باب الشقة، تسبب في اشتعال "الجزامة" التي التهمتها النار بمحتوياتها.