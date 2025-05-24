تأجيل محاكمة التيك توكر زين الزين وصديقه لجلسة 31 مايو

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، تأجيل محاكمة التيك توكر “زين الزين” وصديقه إلى جلسة 31 مايو الجاري للنطق بالحكم، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.

ويواجه المتهم الأول تهمًا تتعلق بالتشبه بالنساء، وبث محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وظهوره في مقاطع فيديو بملابس نسائية، مع وضع مكياج ونفخ الشفاه.

وكانت جهات التحقيق قد قررت تجديد حبس المتهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في انتظار تقرير الطب الشرعي، قبل إحالتهما للمحكمة الاقتصادية.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط فيديوهات مخلة بالآداب بحوزتهما، بالإضافة إلى ملابس نسائية داخل حقيبة خاصة بهما، منها قمصان نوم وملابس داخلية، إلى جانب أدوات تجميل.

بدأت تفاصيل الواقعة حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة دهب من ضبط “زين الزين” أثناء ارتدائه ملابس نسائية داخل حافلة سياحية، برفقة 16 من أصدقائه، خلال مرورهم من كمين أمني، وبمراجعة بطاقة تحقيق الشخصية، تبين أنها صادرة باسم ذكر.

وبتفتيش حقائبه، عثرت القوات على ملابس نسائية كاملة، وأدوات تجميل، إضافة إلى هاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو مخلة نُشرت عبر تطبيق “تيك توك”، وأخرى خاصة تحض على أفعال منافية للآداب. كما تم ضبط هاتفين من نوع آيفون، أحدهما طراز 16 برو ماكس، ومبلغ مالي كبير.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة تحت رقم 809 جنح دهب لسنة 2025، وأحُيل المتهمين إلى جهات التحقيق، حيث أنكر “زين الزين” علاقته بالملابس النسائية، بينما أقر بملكيته لأدوات التجميل والمبالغ المالية والهواتف المضبوطة.