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إغلاق 10 محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة فى أسوان -صور

07:24 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
  • عرض 8 صورة
    غلق محلات ومقاهي سودانية غير مرخصة
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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والمقاهي والتأكد من وجود تراخيص لها.

وقال مايكل رفعت رئيس حى غرب أسوان، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 10 محلات ومقاهي للسودانيين غير مرخصة.

وأضاف أن الحملة شارك فيها شريف فكري نائب رئيس الحي، وفنين الحي، وقسم رخص المحلات، بالإضافة إلى قوات شرطة المرافق.

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أسوان غلق محلات محلات غير مرخصة غلق مقاهي السودانيين
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