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القبض على عنصر إجرامي هارب من حكم بالمؤبد في الأقصر

06:07 م السبت 24 مايو 2025

مديرية أمن الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، القبض على عنصر إجرامي شديدة الخطورة هارب من حكم قضائي بالمؤبد وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالقبض على «ط.م» 25 عامًا عاطل، مقيم بناحية البياضية دائرة مركز شرطة الأقصر وله محل إقامة أخر بنجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وسرقة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية»، من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش المخدر والمادة الكريستالية البيضاء «الشابو»، ومبلغ مالي وهاتف.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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