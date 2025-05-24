بالصور- حريق داخل شركة طنطا للزيوت والصابون بالمحلة

الغربية- مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود اندلع في أحد تنكات الزيت ومخلفات من الهيش والبوص، داخل شركة طنطا للزيوت والصابون فرع المحلة.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي أجزاء المصنع، كما جرى تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.