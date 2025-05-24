الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شيع أسرة وأقارب الغواص حسن عدلي ضحية حادث الغرق أثناء العمل بإحدى شركات الغطس في العين السخنة، اليوم السبت، جنازته من مسجد الصابرين شرق الإسكندرية.

وشيع العشرات جنازة الشاب حسن محمد عدلي ناموس عقب أداء الصلاة عليه بمسجد الصابرين بشارع السماكين، قبل أن يوارى الجثمان الثرى بمقابر أبو النور بمنطقة الظاهرية.

كانت أسرته قد تسلمت جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إحدى المستشفيات في محافظة السويس، وذلك بعد انتشال جثمانه عقب تعرضه للغرق أثناء العمل بالعين السخنة.

كان قسم شرطة النجدة في السويس تلقى بلاغًا يُفيد باختفاء غطاسين خلال مهمة لحام تحت الماء، ليتبين لاحقًا وفاتهما غرقًا أثناء عملهما.

وأوضحت المعاينة أن الغطاسين هما: حسن محمد عدلي، 30 عامًا، محمد نبيل أحمد، 26 عامًا، ويعملان فنيي لحام تحت الماء بإحدى الشركات المتخصصة في صيانة السفن، ومقيمان بمحافظة الإسكندرية، وكانا ضمن فريق فني مكلف بإصلاح سفينة تجارية محملة بالحديد.

وبحسب إفادات فريق العمل، فقد نزل الغطاسان إلى عمق 4 أمتار لتنفيذ مهمتهما، قبل أن تنقطع الاتصالات معهما ويختفيا عن الأنظار.

وبدأت فرق الإنقاذ على الفور عمليات البحث، حيث تم العثور على جثمان الغطاس حسن عدلي بعد خمس ساعات من الحادث، بينما استمرت جهود البحث حتى اليوم التالي، حين تم العثور على جثمان زميله محمد نبيل.

وجرى نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.