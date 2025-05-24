مصرع زوجين سقطت سيارتهما في الرياح التوفيقي بالدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

لقي زوجان مصرعهما غرقًا بمياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، وذلك بعد انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في المياه بطريق "ميت غمر ـ أجا".

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر بسقوط سيارة ملاكي في الترعة، ووجود ضحايا داخلها.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث مركز ميت غمر يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: البسيوني حسن محمد الشامي، 79 عامًا، وزوجته ليلى محمد محمد عيسى، 78 عامًا، ويقيمان بقرية بشلا مركز ميت غمر.

فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثامين من المياه، وجرى نقلهما إلى مستشفى أجا المركزي بثلاجة حفظ الموتى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.