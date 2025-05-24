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ننشر أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم ببورسعيد

03:56 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم ببورسعيد
  • عرض 5 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم ببورسعيد
  • عرض 5 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم ببورسعيد
  • عرض 5 صورة
    أسماء المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم ببورسعيد
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بورسعيد - طارق الرفاعي:


أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أسماء المعلمين الذين تم قبولهم ضمن الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم.


وتقدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات لجميع المعلمين والمعلمات الذين تم قبولهم ضمن الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية السامية، ومؤكدًا دعمه الكامل للمعلمين باعتبارهم أحد أهم دعائم بناء الوطن وتقدمه.


وأكد حبشي أن محافظة بورسعيد تولي ملف التعليم أولوية قصوى في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب.


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بورسعيد مسابقة الـ 30 ألف أركان حرب محب حبشي
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