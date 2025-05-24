وفاة مدير مستشفى المحلة العام بعد صراع مع المرض

الغربية- مروة شاهين:

توفي صباح اليوم السبت، الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، بعد معاناة استمرت خمس سنوات مع مرض سرطان الكلى، وتدهورت حالته الصحية مؤخرًا، مما استدعى نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج، حيث وافته المنية.

كان الدكتور الجوهري قد شغل عدة مناصب قيادية في القطاع الصحي، منها مدير مستشفى زفتى العام ونائب مدير مستشفى المحلة العام، قبل أن يتولى إدارة مستشفى المحلة العام. وخلال فترة عمله، ساهم في تطوير الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

من المقرر تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.



وخيم الحزن على أهالي المدينة وزملائه في القطاع الطبي، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مشيدين بإخلاصه وتفانيه في خدمة المرضى والمجتمع.