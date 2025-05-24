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بالأسماء.. نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم

03:11 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
  • عرض 7 صورة
    نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم
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الفيوم - حسين فتحى:

كشف الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن نجاح 247 معلمًا، ضمن مسابقة تعيين المعلمين، والتى شملت 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وقال قبيصى إنه يجرى حالياً اتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الجدد، وذلك من خلال تجهيز مصوغات التعيين وإجراء الكشف الطبى، وبعد ذلك يتم إصدار قرارات تعيينهم بالإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعهم على المدارس مع بداية العام المالى الجديد.

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الدكتور خالد قبيصى الفيوم مسابقة تعيين المعلمين
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