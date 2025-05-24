بالأسماء.. نجاح 247 متقدما بمسابقة تعيين 30 ألف معلم في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

كشف الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن نجاح 247 معلمًا، ضمن مسابقة تعيين المعلمين، والتى شملت 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية.

وقال قبيصى إنه يجرى حالياً اتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الجدد، وذلك من خلال تجهيز مصوغات التعيين وإجراء الكشف الطبى، وبعد ذلك يتم إصدار قرارات تعيينهم بالإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعهم على المدارس مع بداية العام المالى الجديد.