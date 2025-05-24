فحص 2300 مريض خلال قافلة طبية بقصاصين الشرق في الشرقية

الشرقية – ياسمين عزت

واصلت محافظة الشرقية جهودها في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث نظمت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قافلة طبية علاجية شاملة بقرية قصاصين الشرق، التابعة لمركز ومدينة الحسينية، على مدار يومين، واستفاد منها 2364 مريضًا من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية شملت 10 تخصصات رئيسية، وهي: الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال (عيادتان)، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، والأسنان، كما تم إجراء فحوصات معملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

وأشار إلى أنه تم تحويل 18 حالة مرضية تحتاج لتدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للمديرية، إلى جانب صرف العلاج المجاني للمواطنين، وتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي، ودعم صحة الأم والجنين.

ونُفذت القافلة وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى داخل العيادات، حفاظًا على صحة المواطنين والأطقم الطبية.

وفي ختام الفعاليات، قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم، منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق المشاركة، مشيدًا بجهودهم في توفير خدمات صحية مجانية ومتميزة لأهالي المناطق النائية.