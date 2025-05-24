إعلان

أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان

02:53 م السبت 24 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (4)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (5)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (6)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (1)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (7)
  • عرض 8 صورة
    أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان (2)
  • عرض 8 صورة
    مديرية التربية والتعليم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء المقبولين ضمن الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية وسد العجز في الكوادر التربوية.

وفي محافظة أسوان، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم قبولهم بلغ 325، مقدمًا التهنئة لهم على اجتياز مراحل التقييم والاختبارات بنجاح.

وأشار بدوي إلى أن المقبولين سيخضعون لبرامج تدريبية وتأهيلية قبل استلام العمل رسميًا، بما يضمن جاهزيتهم للانخراط في العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وينشر موقع مصراوي قائمة الأسماء الكاملة للمعلمين والمعلمات المقبولين بمحافظة أسوان ضمن المسابقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم مسابقة تعيين 30 ألف معلم محمود بدوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان