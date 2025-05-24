أسماء المقبولين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم في أسوان

أسوان – إيهاب عمران

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسماء المقبولين ضمن الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية وسد العجز في الكوادر التربوية.

وفي محافظة أسوان، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم قبولهم بلغ 325، مقدمًا التهنئة لهم على اجتياز مراحل التقييم والاختبارات بنجاح.

وأشار بدوي إلى أن المقبولين سيخضعون لبرامج تدريبية وتأهيلية قبل استلام العمل رسميًا، بما يضمن جاهزيتهم للانخراط في العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وينشر موقع مصراوي قائمة الأسماء الكاملة للمعلمين والمعلمات المقبولين بمحافظة أسوان ضمن المسابقة.