طالب ثانوي يفقد ساقيه أسفل عجلات قطار في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:



سقط طالب في الصف الأول الثانوي أسفل عجلات قطار "فاقوس ـ الصالحية"، ما تسبب في إصابته ببتر ساقيه، وتم نقله على الفور إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث.



تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى سقوط طالب أسفل عجلات القطار ما أدى إلى بتر ساقيه، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.



وتبين إصابة الطالب إبراهيم السيد عبد الرازق في الصف الأول الثانوي من قرية كفر الحاج عمر بمركز فاقوس، وتسبب القطار في بتر ساقيه فيما تم نقله إلى مستشفى فاقوس لتلقي الرعاية الصحية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمين للحالة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق.